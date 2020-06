DAX ringt um wichtige Marke - Amazon vor Kartellverfahren

Auf die Hamburger Aurubis AG, das weltgrößte Kupferwiederverwertungsunternehmen, kaufen die Anleger heute einen Knock-out-Put (WKN KA7GMR). Anfang Juni meldete Aurubis den vollzogenen Erwerb des belgisch-spanischen Recylingunternehmens Metallo Gruppe im Gegenwert von 380 Millionen Euro. Die Aurubis-Aktie notiert heute rund 4,5% höher bei 53,74 Euro.



Über die weitere Kursentwicklung in der Commerzbank-Aktie sind sich die Stuttgarter Derivateanleger scheinbar nicht einig. Ein Knock-out-Put (WKN KA9ZLE) weist am Freitag ein ausgeglichenes Käufer- und Verkäuferverhältnis auf. Der amerikanische Großaktionär Cerberus forderte in einem Schreiben an den Aufsichtsrat der Commerzbank zwei Sitze im Gremium. Die Aktie der Commerzbank ist heute über 6% im positiven Terrain und notiert bei 4,28 Euro.



Nicht nur die Aktie, sondern auch ein Put-Optionsschein (WKN MC7Z88) auf die Lufthansa wird heute von den Stuttgarter Anlegern sehr rege gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers halten sich Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. Bereits seit Monaten wird der Put-Optionsschein von den Derivateanlegern in Stuttgart sehr häufig gehandelt.