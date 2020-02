DAX ringt mit den 13.000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem der DAX in der letzten Handelswoche beinahe 400 Punkte verloren hat, konnte er die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten zurückgewinnen. Jedoch gab der DAX, ausgehend vom morgendlichen Hoch bei 13.050 Punkten, wieder nach und notiert um die Mittagszeit bei 13.005 Punkten. Das beherrschende Thema bleibt der Coronavirus.Der erste Handelstag nachdem chinesischen Neujahrsfest hat die chinesischen Indizes nach unten gedrückt. Der CSI 300, der die Wertentwicklung der 300 größten Unternehmen an den Festlandbörsen Schanghai und Shenzen abbildet, verlor fast 8 Prozent. Die Anzahl der Toten durch die Epidemie beträgt inzwischen 361. Um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern, hat die chinesische Zentralbank den Geschäftsbanken 173 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden die kurzfristigen Zinsen für die Banken gesenkt.Die Wirecard Aktie ist bisher die meistgehandelte Aktie an der Börse Stuttgart und legt 2,7 Prozent zu. Der Wirecard-Konkurrent Worldline übernimmt Ingenico. Nach Auskunft von Worldline entsteht der weltweit viertgrößte Zahlungsverkehrsdienstleister. Die Fusion hat einen Gegenwert von 7,8 Milliarden Euro. In den USA gab es im letzten Jahr mehrere Übernahmen in der sehr lukrativen Branche.Die Daimler-Aktie wird weiterhin von den Anlegern gemieden. Die Aktie verliert heute gegen den Markttrend um 0,5 Prozent und notiert aktuell bei 41,46 Euro. Die Aktie nähert sich bedrohlich dem Mehrjahrestiefpunkt aus dem vergangenen Jahr bei knapp 40 Euro. Mehrere Analysten nahmen die Kursziele der Aktie herunter.Die Siemens-Aktie wird heute an der Börse Stuttgart verstärkt gehandelt. Die börsennotierte Tochter Siemens Healthineers, an der Siemens noch 85 Prozent hält, hat heute seine Quartalszahlen gemeldet. Operativ verdiente Siemens Healthineers in seinem 1. Geschäftsjahresquartal weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Aktie von Siemens Healthineers ist heute über 4 Prozent im Minus, während Siemens beinahe unverändert bei 111,60 Euro notiert.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.