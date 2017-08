DAX rettet sich ins Wochenende – Risikoscheu bleibt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Schlimmeres konnte am deutschen Aktienmarkt heute noch vermieden werden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der Abwärtstrend ist seit gestern wieder intakt, auch wenn sich der Deutsche Aktienindex von seinen heutigen Tagestiefs erholen konnte. Entwarnung kann erst wieder über 12.300 Punkten gegeben werden.

Die Risikoscheu ist überall zu spüren, auch wenn kurzfristig technische Käufer wahrscheinlich mit enger Risikoabsicherung in den Markt gekommen sind. Auf der anderen Seite gibt es wohl einige Adressen im Markt, die einen erneuten Test der 200-Tage-Linie bei 11.940 Punkten sehen wollen.

Geopolitische Unsicherheit gesellt sich zum wachsendem Zweifel an der Machbarkeit von Trumps Wahlversprechen. Die Märkte teilen zudem die Sorgen der Europäischen Zentralbank über den starken Euro. Obwohl die Gemeinschaftswährung nicht mehr ganz an den Hochs dieses Monats notiert, sorgt die Dollarschwäche für ein anhaltend hohes Niveau. Trump hat das Vertrauen in den Dollar zerstört.

Wenn in der Vergangenheit die Volatilität anzog, wurde der Dollar wie Gold und Anleihen als sicherer Hafen angesteuert. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Kapitalströme auch weiterhin uneingeschränkt in den Dollar fließen. Am Ende hat es das Weiße Haus neben außen- und innenpolitischen Problemen demnächst auch noch mit einer Dollar-Krise zu tun.