DAX reißt wichtige 200-Tage-Linie - Kein Boden mehr unter den Füßen

Sichere Häfen sind gesucht, Aktien werden verkauft. Das Motto des Tages lautet: Raus aus dem Risiko. Überraschenderweise haben die USA und Nordkorea keinerlei Gespräche geführt, obwohl Sanktionen erhoben worden waren und sich die Situation seither beruhigte. Das Gegenteil ist der Fall, die Provokation zumindest seitens Nordkoreas geht weiter.

Mit dieser Entwicklung wurden die Investoren auf dem falschen Fuß erwischt. Die 200-Tage-Linie im Deutschen Aktienindex, aktuell bei 11.967 Punkten, hat ihren zweiten Test innerhalb weniger Wochen zunächst nicht bestanden. Euroaufwertung und Geopolitik haben den DAX aus dem Tritt gebracht. In den kommenden Tagen wird es nun darum gehen, wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt alles andere als sicher, wo die nächsten belastbaren Unterstützungen liegen.



Eine zusätzliche Belastung für den DAX ist, dass der Dollar nicht als sicherer Hafen angesteuert wird. Anleger flüchten in den Euro, um dem geopolitischen Risiko und den anstehenden Verhandlungen um die Anhebung der Schuldengrenze auszuweichen. Der Euro steigt über 1,20 US-Dollar. Die Akteure am Devisenmarkt loten gerade aus, wo die Schmerzgrenze für die Europäische Zentralbank liegt. Ein steigender Euro und wachsende geopolitische Risiken belasten den DAX damit gleich doppelt.