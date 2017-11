DAX rastet zur Wochenmitte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zur aktuellen Stunde verzeichnet der DAX ein Minus von rund 0,1 Prozent bis auf 13.158 Punkte und bringt einmal mehr seine aktuelle Orientierungslosigkeit zum Ausdruck. Kurz vor Thanksgiving bleiben US- Aktien dennoch sehr gefragt, welche dem DAX jedoch keine Richtung verleihen können. Von der Übersee- Euphorie wollen sich Anleger einfach nicht anstecken lassen, was auf die politischen Fragezeichen im Inland zurückzuführen sein könnte. Solang die Baustelle um eine Regierungsbildung nicht fertiggestellt ist, dürften Anleger in Bezug auf Wertpapiere vorsichtig gestimmt bleiben.