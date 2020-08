DAX profitiert vom Anlagedruck - Einkaufsmanagerindex macht Mut

Der heute veröffentlichte Einkaufsmanagerindex hat die Hoffnung auf eine Rückkehr in die wirtschaftliche Normalität im kommenden Jahr zurückgebracht. Jetzt gibt es für die Investoren wieder ein Motiv, die im Umlauf befindliche Liquidität im Aktienmarkt anzulegen.



Wie die Bank of Amerika herausgefunden hat, stützt die Geldschwemme der Notenbanken vor allem den kurzfristigen Geldmarkt, es werden Anleihen mit einer sehr kurzen Laufzeit gekauft. Seit Jahresbeginn flossen über 1,1 Billionen US-Dollar in den Geldmarkt, während länger laufende Anleihen und Rohstoffe leicht unter 200 Milliarden Dollar hinzugewinnen konnten. Aus Aktien und Aktien-ETFs flossen dagegen seit Jahresbeginn 39 Milliarden US-Dollar ab.



Das Geld der Fed dient also vor allem der Rettung der Anleihegläubiger, die die Staaten finanzieren, führt aber nicht dazu, das Produktivkapital zu fördern. Gleichzeitig sorgen die sinkenden Zinsen für einen entsprechenden Anlagedruck, der sich heute im Deutschen Aktienindex teilweise entladen hat. Zudem hielt eine technische Unterstützung bei 12.330 Punkten, die neuen Optimismus unter den technisch orientierten Anlegern verbreitet.