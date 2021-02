DAX prallt erneut an Widerstandslinie nach unten ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Christian Zoller - 11.02.2021, 09:30 Uhr

Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag unter die wichtige Marke von 14.000 Punkten gerutscht. Per Handelsschluss notierte der DAX bei 13.932 Punkten. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Donnerstagmorgen bei 13.950 Punkten etwas höher.

Solange der DAX aber unter 14.000 Punkten bleibt, ist im weiteren Verlauf mit einem Kursrückgang bis 13.600 Punkte zu rechnen. Geht es weiter tiefer, wäre ein Rücklauf bis zur runden Marke von 13.000 Punkten zu erwarten.

Zu beachten ist weiterhin die wichtige Widerstandslinie im Monatschart im Bereich on 14.000/14.100 Punkten, die der DAX seit Jahren nicht überwinden konnte.

Kommt es hier zu einem nachhaltigen Abprall nach unten, wäre mit einem Kursrutsch bis 11.600 Punkten zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.950 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach oben bei 14.000, 14.100, 14.150 und 14.300 Punkten. Nach unten bei 13.800, 13.700, 13.600, 13.430, 13.300, 13.260 und 13.000 Punkten.

Gaps nach unten bei 13.844, 13.648, 12.600, 12.330, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang Januar bis Anfang Februar seitwärts, dann bis Ende Februar abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 14.000 Punkten mit erneutem Kursrückgang bis 12.000 Punkte erwartet. Über 14.000 Punkten dürfte ein Hochlauf bis zur Widerstandsmarke von 14.400 Punkten erfolgen.

Sentiment

DAX (Woche 05)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (11. Februar 2021): Bei 24,02% (Vortag: 22,40%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (02.02.2021)

Die Commercials (US-Profis) haben ihre Short-Positionen im S&P500 im Wochenvergleich leicht erhöht, sind aber weiterhin nur leicht short aufgestellt. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen deutlich ausgebaut und sind wieder stark long ausgerichtet. Deutet eher auf wieder fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Short-Chance im Bereich von 14.000/14.050Punkten möglich.Stopp bei 14.150 Punkten. Kursziel 13.000 Punkte.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.000 // 14.100 // 14.150 Punkte Unterstützungen: 13.900 // 13.800 // 13.600 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

