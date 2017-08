DAX mit positivem Wochenausklang. China, Euro und Bilanzen im Fokus!

07.08.: Deutschland – Industrieproduktion, Juni

08.08.: China – Außenhandel, Juli

10.08.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 5. August

11.08.: Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juli

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 47,84 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 63,97 8,00 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 32,56 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 22,97 8,00 Open End

die Aktienmärkte präsentierten sich in der vergangenen Woche freundlich. Unterstützung bekamen sie dabei vor allem von mehrheitlich guten Unternehmensergebnissen. Als Bremsklotz agierte derweil der starke Euro/US-Dollar-Kurs. Zu den größten DAX®-Gewinnern zählten auf Wochensicht die Aktien von(bringen kommende Woche Zahlen) und(gute Unternehmenszahlen). Schlusslicht bildeten(verhaltener Ausblick) und(Dollarsensitiv). Nach dem „Diesel-Gipfel“ konnten sich die Autowerte stabilisieren. In der zweiten Reihe fielen die Aktien von(Restrukturierung zeigt Wirkung),(überraschend gute Quartalszahlen) und(Prognose erhöht) positiv auf.In den USA standen unter anderemundim Rampenlicht. Beide Konzerne konnten überraschend gute Ergebnisse vorlegen. Bei Apple wird derweil auf das neue iPhone spekuliert und bei Tesla startete kürzlich die Auslieferung der ersten Tesla 3 Modelle. Die Aktie von Twitter konnte sich nach dem Kurssturz der vorangegangenen Woche in den zurückliegenden Tagen wieder etwas fangen. Kaufsignale lassen jedoch noch auf sich warten.In der kommenden Woche werden noch eine Reihe von deutschen Unternehmen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem werden die Außenhandelszahlen aus China und der Euro/US-Dollar-Wechselkurs im Fokus der Anleger stehen.In der kommenden Woche werden unter anderemundZahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Mitte der Woche melden zudemundVerkehrszahlen für Juli.Widerstandsmarken: 12.200/12.270/12.320/12.450 PunkteUnterstützungsmarken: 11.770/11.960/12.000/12.110 PunkteAuf Wochensicht bildete der DAX® ein Bullish Engulfing, was als positives Signal gewertet werden kann (unterer Chart). Allerdings müsste es in der kommenden Woche bestätigt werden. Kurzfristig bewegt sich der Index jedoch in einem Abwärtstrend. Unterstützung findet der DAX® aktuell bei 12.110 Punkten. Zwischen 12.270 und 12.320 Punkten trifft er auf eine starke Widerstandszone. Gelingt der Ausbruch über diese Zone könnten die Bullen wieder die Oberhand gewinnen und den DAX in Richtung 12.450 Punkte treiben.Im Falle der redaktionellen Verwertung dieser Inhalte bitten wir Sie zu beachten, dass der oben stehende Text entweder eins zu eins inkl. der rechtlichen Hinweise unter Angabe der Quelle mit Kennzeichnung als Werbemitteilung (Logo-Verwendung möglich), auszugsweise unter Angabe der Quelle (Logo-Verwendung nicht möglich) oder frei interpretiert und ohne Bezug zum Verfasser – der UniCredit Bank AG – verwendet werden darf.Weitere aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen und Investmentideen im