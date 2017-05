DAX – politische Börsen haben lange Beine…

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat einen ersten Warnschuss bekommen und das Fazit für die nächsten Wochen muss lauten, dass die politischen Börsen erst einmal bleiben. Sprichwörtlich sind ihre Beine kurz, doch diesmal haben politische Börsen verdammt lange Beine. Denn eine mögliche Amtsenthebung Donald Trumps könnten den gesamten Trump-Trade / Trump-Call rückabwickeln und dafür sorgen, dass der DAX merkliches Korrekturpotenzial hat. Der jüngste Rutsch war kein Beben, sondern nur ein laues Korrekturlüftchen, das kommende Woche noch weiter wehen könnte. Unsicherheit trifft auf hoch bewertete Aktienmärkte – eine Kombination, die verhängnisvoll sein könnte gerade jetzt, da viele Anleger ohnehin Bauchschmerzen angesichts der hohen Kurse bekommen.

Dazu gibt es durchaus Warnsignale von der US-Wirtschaft: Der Autosektor kommt ins Stottern, die Kreditbelastung vieler US-Bürger ist aus sehr hohem Niveau und zugleich belastet im DAX der stärkere Euro die Firmen, die auf Export angewiesen sind. Die jüngste Flucht aus dem Dollar und in Gold zeigt weitere Unsicherheit auf.

Hinzu kommt, dass viele Krisen in der Welt unterschätzt werden. In China ist die Sorge um den Immobilienmarkt nur betäubt, in Kanada dagegen treten die Verwerfungen offen zutage, in Brasilien implodiert gerade der südamerikanische Wirtschaftsraum. Die nächste Woche und die nächsten Monate könnten ruppig werden und ziemlich abenteuerlich. Anleger sollten auf der Hut sein.