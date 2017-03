DAX pirscht sich an Allzeithoch heran – Euro als Steigbügelhalter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 30. März 2017

Die tiefere Inflation in Deutschland nimmt für den Moment den Spekulationen über frühzeitige Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank den Wind aus den Segeln. Die besseren Wachstumsdaten aus den USA lassen dagegen das Szenario von drei weiteren Zinserhebungen in diesem Jahr realistischer erscheinen.

In diesem Szenario steigt der US-Dollar und fällt im Gegenzug der Euro. Das stützt den Deutschen Aktienindex und bringt ihn weitere rund 50 Punkte näher seinem Allzeithoch bei knapp 12.400 Punkten.

Und all jene, die wegen steigender US-Produktion auf fallende Ölpreise setzen, hängen am Gängelband der OPEC, dessen Kartellmitglied Kuwait die Gerüchte heute am Leben hielt, dass es eine zeitliche Ausweitung der Fördermengenkürzungen geben könnte.