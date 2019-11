DAX pirscht sich an die 13.000 heran – US-Arbeitsmarkt weiter robust

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Da waren es nur noch acht Zähler – der Deutsche Aktienindex pirscht sich Punkt um Punkt an die psychologische Barriere 13.000 heran. Nach einer Konsolidierungswoche mit kleineren Rücksetzern, die immer wieder schnell zurückgekauft wurden, ist der Markt in der kommenden Woche damit in der Lage, seine Rally fortzusetzen. Aus technischer Sicht bleiben die Ampeln auf Grün und auch die jüngst veröffentlichten Wirtschaftsdaten machen den Anlegern Hoffnung, das in Sachen Weltkonjunktur das Schlimmste bereits hinter ihnen liegt.Auch für die amerikanische Notenbank heißt es Stand jetzt: Mission abgeschlossen. Die Federal Reserve hat mit ihren drei Zinssenkungen erfolgreich eine Ansteckung des Konsumsektors am kränkelnden verarbeitenden Gewerbe verhindert. Vielmehr noch: Klammert man die 46.000 Streikenden bei GM, die ohne Lohnscheck als arbeitslos zählten, aus dem Oktober-Bericht aus, konnte selbst der Industriesektor schon wieder Arbeitsplätze schaffen.Die US-Jobdaten senden damit das gleiche Signal wie Chinas Einkaufsmanagerindex heute Morgen: Die Lage stabilisiert sich, es geht nicht weiter abwärts. Der Index war im Oktober leicht auf 51,7 Zähler gestiegen und konnte sich damit weiter von der Expansionsschwelle von 50 Punkten nach oben absetzen. Erwartet wurde hingegen ein Rückgang.Die Investoren sind gedanklich bereits im neuen Jahr und preisen derzeit den Aufschwung ein, der dann kommen könnte. Wir sehen eine Annäherung im Handelsstreit. Das wirkt sich gut auf das Geschäftsklima aus. Zwar dürfte es noch eine Weile dauern, bis sich die Investitionsaktivität wieder verbessert, aber der Heilungsprozess hat begonnen. Die Börsen honorieren das mit steigenden Kursen.

