DAX pendelt weiter in enger Spanne - Fallende Anleihezinsen stützen den Aktienmarkt

Für weitere Kursgewinne fehlt dem Deutschen Aktienindex derzeit die Kraft. Damit hält die Pendelphase an. Kurzfristig orientierte Profis verbringen ihre Zeit an den Bildschirmen lediglich damit, die Grenzen der vergangenen Tage mal nach oben und mal unten auszutesten. Mehr Engagement vor allem von langfristig agierenden Anlegern gibt es nicht.



In den Vereinigten Staaten rutschen die Renditen der 30-jährigen Staatsanleihen unter die erwartete Dividendenrendite im S&P 500. Damit werden Aktien interessant für solche Investoren, die zwar Sicherheit suchen, aber dennoch etwas Rendite brauchen: Pensionsfonds, Versicherer, Staatsfonds usw. Sie wollen von Natur aus, wenn möglich, in Sicherheit bleiben. Jetzt aber werden sie durch weiter sinkende Zinsen am langen Ende zunehmend unter Handlungsdruck gesetzt. Das könnte es dem Aktienmarkt ab jetzt ein bisschen schwerer machen zu fallen.



Noch aber kommt der S&P 500 nicht nach oben weg, auch nach unten scheint momentan für die Bären nicht viel zu holen. Das Ergebnis ist eine Seitwärtsbewegung in New York. Gleiches gilt für den Deutschen Aktienindex, hier spielt die Marke von 11.835 Punkten die entscheidende Rolle. Klettert der Markt darüber, würde aus technischer Sicht ein Boden aktiviert. Ein mögliches Ziel läge dann bei 12.294 Punkten. Parallel dazu müsste der S&P 500 in den USA über 2.941 Punkte steigen.