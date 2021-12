DAX pendelt um 15.500 Punkte – Geldpolitischer Vollkasko-Schutz für Aktien fällt weg

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die US-Notenbank wird heute Abend aller Wahrscheinlichkeit einen Fehler eingestehen: Das Wort „vorübergehend“ dürfte im Kontext der Inflation aus dem Communiqué gestrichen werden. Außerdem geht es um die Frage, ob die Fed ihre monatliche Drosselung der Anleihekäufe von derzeit 15 möglicherweise auf 25 bis 30 Milliarden US-Dollar beschleunigen wird.Statt im Juni 2022 könnte durch das „Turbo Tapering“ schon im April oder März kommenden Jahres Schluss sein mit dem Kauf von Anleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Ziel ist es, die Inflation zu bekämpfen, auch nachdem sich der Arbeitsmarkt im vierten Quartal weiter positiv entwickelt hat. Omikron könnte zwar als Risiko genannt werden, allerdings sollte die neue Virus-Variante noch nicht zu einer erneuten Anpassung des geldpolitischen Kurses der Fed führen.Weniger Liquidität in einem Marktumfeld, in dem Unternehmen fürchten müssen, dass ihre Kosten inflationsbedingt genauso schnell steigen wie ihre Umsätze, stellt ein Risiko dar, das Ausdruck in einer höheren Volatilität am Aktienmarkt finden könnte. Eigentlich straffen Notenbanken ihre Geldpolitik in einem Aufschwung. Nun könnten sie es am Beginn eines Abschwungs tun. Der Kollateralschaden daraus könnte eine nachhaltig schwächende Wirkung auf das Wirtschaftswachstum sein.An den Aktienmärkten sinkt damit die Schwelle für den „Fed Put“. Sollte es zu einer stärkeren Korrektur an der Börse kommen, wäre der Spielraum der Fed durch die Inflation begrenzt. Es kann also passieren, dass Anleger die heutige Sitzung als Wegfall des seit der Pandemie bestehenden impliziten „Vollkasko-Schutzes“ verstehen. Die Zeit, in der sie sich in einem „Goldlöckchen“-Szenario expansiver Geldpolitik in Reddit-Aktien wie Gamestop oder AMC austoben konnten, ohne auf die Fundamentaldaten zu achten, scheint langsam aber sicher zu enden.Das Szenario einer langsamen und marktschonenden geldpolitischen Drosselung mit gleichzeitiger Lösung der Angebotsengpässe samt Expansion der Gewinnmargen der Unternehmen in 2022 wird damit auch wieder ein Stück unrealistischer. Die bärischen Prognosen für den Aktienmarkt im kommenden Jahr gewinnen in diesen Tagen die Oberhand.





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.