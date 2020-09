DAX pendelt in einer engen Handelsspanne

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem gestrigen TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden erwarten die Marktteilnehmer einen sehr schmutzigen Wahlkampf. Auch erscheint fraglich, ob Trump eine mögliche Wahlniederlage anerkennen würde – zum wiederholten Male brachte er Betrug bei der Briefwahl ins Spiel. Wie die Börse auf Wahlkampf und Wahl reagiert, bleibt abzuwarten. Der DAX tendiert heute nach unten und notiert aktuell bei rund 12.769 Punkten.Der Impfstoffhersteller CureVac startet in Panama und Peru die klinische Phase 2a seines Impfstoffes CVnCoV gegen das COVID-19 Virus. Der Test findet an 690 gesunden Personen statt. Für die Aktie geht es heute mit einem Tagesplus von 7,20% auf 41,60 Euro deutlich nach oben.Die Siemens Energy Aktie wird auch an ihrem dritten Börsenhandelstag rege gehandelt. Die Börsenumsätze als auch die Volatilität in der Aktie lassen aber inzwischen, gegenüber den Vortagen, spürbar nach. Die heutige Handelsspanne liegt zwischen 21,60 und 22,27 Euro.Die Analysten von Credit Suisse haben die Aktie der Münchner Rück von „Neutral" auf „Underperform" herabgestuft. Sie sehen hohe Risiken wegen des COVID-19 Virus auf der Versicherungsseite und auf der Anlageseite die gegenwärtige Zinspolitik. Die Aktie notiert mit 217,30 Euro beinahe unverändert.