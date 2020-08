DAX peilt erneut die 13.000 an – Geldpolitik muss sich um Inflation keine Sorgen machen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der anhaltenden Stärke der Wall Street konnte sich der Deutsche Aktienindex heute nicht entziehen und unternahm den nächsten Anlauf in Richtung der 13.000er Marke. An der Wall Street greifen die Anleger weiter beherzt bei den Aktien zu, die von der Pandemie profitieren. Für Amazon und andere Technologieaktien wirkt die Pandemie wie ein Trendbeschleuniger. Ihre Geschäfte laufen weitaus besser als ohne das Virus. Das wird von den Anlegern honoriert. Wenn man sich das Gewinnwachstum einiger Pandemie-Profiteure ansieht, dann sind die jüngsten Kursaufschläge durchaus gerechtfertigt. Es geht hier also nicht nur um das Platzieren überschüssiger Liquidität, sondern um die Frage, wer derzeit die besten Geschäfte macht.Aber eine restriktivere Geldpolitik etwa durch ein Aufkeimen der Inflation wäre dennoch eine große negative Überraschung für die Märkte. Allerdings bewiesen die heutigen Zahlen zur Teuerung in der Eurozone erneut, dass es keine steigenden Preise gibt. Inflation wäre ein Grund, warum die Zentralbanken die expansive Geldpolitik stoppen könnten. Dass die Europäische Zentralbank die geldpolitischen Schrauben anziehen könnte, wird durch die heutigen Inflationsdaten noch weniger wahrscheinlich. Damit wägen sich die Märkte wahrscheinlich zu Recht in Sicherheit, auch weiterhin von einer expansiven Geldpolitik unterstützt zu werden. Das half heute auch dem DAX, einen Teil seiner jüngsten Schwäche gegenüber der Wall Street aufzuholen.

