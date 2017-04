DAX ohne klare Richtung - Sichere Häfen werden angesteuert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

So richtig für eine neue Richtung konnte sich der Deutsche Aktienindex heute nicht entscheiden. An der Wall Street fehlt durch die schwachen Daten der vergangenen Tage etwas der Schwung, die sicheren Häfen Japanischer Yen und Gold finden Zulauf.

Zwar hielt die Unterstützung im Bereich von 12.222 Punkten, aber auch diese Schnapszahl lockte keine wirklich neuen Käufer an. Einige Investoren fragen sich mal wieder, ob der Optimismus in Sachen wachstumsfreundlicher Politik der Trump-Regierung an den Börsen nicht doch etwas zu groß geworden ist.