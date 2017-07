DAX ohne Wall Street lustlos – Euro stößt zunächst oben an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

ochen Stanzl, 04. Juli 2017

Größere Schwankungen sind am deutschen Aktienmarkt wegen des Feiertages in den USA heute dann doch ausgeblieben. Das war ein typischer Feiertagshandel in Frankfurt. Die wirklichen Impulse sind erst später in der Woche mit den Öl- und Arbeitsmarktdaten aus den USA zu erwarten. Insgesamt zeigt die Stabilisierung seit Wochenbeginn aber, dass die Bullen den Bereich um 12.500 Punkte nicht kampflos aufgeben wollen.

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar womöglich in der vergangenen Woche einen Hochpunkt ausgebildet und fällt wieder. Die Schwäche im Euro ist eine Stütze für den Deutschen Aktienindex, der allerdings unter der Marke von 12.500 Punkten immer noch korrekturgefährdet ist. Dieser Bereich bleibt damit auch in den nächsten Tagen der Dreh- und Angelpunkt für den DAX. Bricht er darüber aus, könnte sich die Rally fortsetzen. Fällt der Index allerdings unter das Tief der vergangenen Woche bei knapp über 12.300 Punkten, dürfte sich die Korrektur zunächst fortsetzen.