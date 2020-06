DAX ohne Richtung unterwegs – Die hohe Messlatte wird zum Risiko

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Anleger wissen weiterhin nicht, wie sie mit den steigenden Infektionsstatistiken aus vielen Teilen der Erde umgehen sollen. Beruhigung finden sie zwar in der Tatsache, dass das Virus nicht mehr ganz neu ist und sie erhoffen sich weitaus weniger drastische Maßnahmen, wenn die Infektionszahlen erneut zu schnell zu stark ansteigen. Einige Regierungen haben auch bereits angekündigt, einen laxeren Umgang als bei der ersten Ausbreitungswelle zu erproben. Alles in allem aber weiß man nicht, wie stark diese dennoch die erhoffte Erholung wieder ausbremsen könnten, auch wenn kein zweiter kompletter Lockdown droht.Im gestrigen Handelsverlauf setzte sich aber erst einmal die abrupte Kehrtwende hin zu einer optimistischeren Einschätzung der Lage und damit wieder steigender Risikobereitschaft der Anleger von gestern fort. 12.500 Punkte bleiben im Deutschen Aktienindex technisch allerdings die hohe Hürde, die es zu knacken gilt.Bei vielen Anlegern hat sich inzwischen eine gewisse Resignation breit gemacht. Die tiefhängenden Früchte der Rally könnten alle gepflückt worden sein. Die Erholung von den März-Tiefs ist kein Selbstläufer mehr. Ab jetzt muss die hoch gehängte Messlatte eines V-förmigen Verlaufs auch durch Zahlen und Fakten bestätigt werden. Dahinter versteckt sich das Risiko, welches in der angesprungenen Schwankungsfreude der DAX-Notierungen in den vergangenen Tagen ganz gut abgelesen werden kann.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.