DAX nach oben gedeckelt - Wohlfühl-Atmosphäre für Gold-Anleger

Die Rally im Gold setzt sich mit Schwung fort. Viele Anleger gehen davon aus, dass die Abwärtsdynamik bei den Zinsen auf amerikanische Staatsanleihen anhalten wird. Sinkende Realzinsen sind historisch betrachtet die besten Zeiten für Gold. Sie sind in den USA mit einer Laufzeit von zehn Jahren heute auf ein neues Rekordtief bei minus 1,05 Prozent gefallen. Was sich der US-Präsident lange von der Fed gewünscht hat – nämlich Nullzinsen oder sogar negative Zinsen wie in der Eurozone – hat er dank der Corona-Pandemie jetzt bekommen. Es gibt derzeit keinen Hinweis, dass die Zentralbanken in absehbarer Zeit auch nur daran denken, die Zinsen wieder anzuheben. Das schafft geradezu eine Wohlfühl-Atmosphäre für Gold-Anleger.



Die Arbeitsmarktdaten aus den USA waren enttäuschend. Dass sich die Indizes angesichts weitaus niedriger als erwartet geschaffener Stellen noch relativ wacker halten, kann nur mit der Hoffnung begründet werden, dass die offiziellen Daten am Freitag besser ausfallen. Es ist aber auch der schiere Anlagedruck, dem sich Pensionsfonds und Versicherungen gegenübersehen und sich deshalb entlang der Risikokurve weiter nach oben bewegen müssen, um den Renditeversprechen der Kunden auch zukünftig nachkommen zu können. Auch deshalb findet an der Börse derzeit eine weitgehende Loslösung von vorliegenden Fundamentaldaten statt.



Der Deutsche Aktienindex scheint bei 12.750 Punkten nach oben hin abgeriegelt. Obwohl der Nasdaq vorbörslich neue Rekordhochs ausbilden konnte, ging dem DAX heute in dem Bereich zum zweiten Mal in dieser Woche die Luft aus.