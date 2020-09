DAX nur seitwärts – EZB nimmt starken Euro unter Beobachtung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Europäische Zentralbank verkündete heute in Frankfurt nichts, was der Markt nicht schon wusste. Der Euro wertet seit Wochen gegenüber dem US-Dollar auf, diese Bewegung hat sich nun fortgesetzt. Dass der Konjunktureinbruch im zweiten Quartal nicht so dramatisch ausgefallen ist wie ursprünglich befürchtet, hatten die Marktteilnehmer ebenfalls auf dem Schirm.Zumindest will die EZB die Stärke des Euro weiter beobachten. Bei 1,23 US-Dollar läuft der Euro aus technischer Sicht in einen Widerstandsbereich. Oft sind solche Marken prädestiniert dafür, zeitgleich mit geldpolitischen Interventionen erreicht zu werden. Diese möglichen Eingriffe hat Christine Lagarde heute quasi durch die Blume mit ihrer Bemerkung zum starken Euro angekündigt. Das zumindest ist eine gute Nachricht für Anleger in Deutschland, hat doch auch aufgrund des starken Euro der DAX in den vergangenen Wochen nicht mit der Stärke der Wall Street mithalten können.Dass die Aktien heute eher seitwärts gelaufen sind, ist kein Warnsignal. Von nun an sollte allerdings ein möglichst allzu starker Rückfall vermieden werden, um die Käufer, die gestern eingestiegen sind, nicht erneut in die Bredouille zu bringen. Ohne ein neues Corona-Hoch zu erklimmen, würde ein Rückfall des DAX unter 12.750 Punkte auf Tagesbasis das Signal für eine Trendwende liefern. Dann wäre das jüngste Gewitter an den Aktienmärkten doch der Beginn von etwas größerem und zum jahreszeitlichen Muster eines schwachen Septembers passenden Ausverkaufs gewesen.

