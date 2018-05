DAX nur dank Siemens im Plus – Ölpreis steigt weiter

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Wenn die Siemens-Aktien heute nicht ein Plus von knapp vier Prozent verbuchen würden, stünde beim Deutschen Aktienindex ein Minus auf der Anzeigetafel in Frankfurt. Der Gesamtmarkt war indes wenig beeindruckt von der Ankündigung Trumps, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen. Alles wie erwartet, keine großen Überraschungen, damit kann zur Tagesordnung übergegangen werden.

Dass der Euro im Tagesverlauf wieder ins Plus gedreht ist, ließ das am Vormittag aufgelaufene Plus im DAX wieder zusammenschmelzen. Die 13.000 Punkte erweisen sich damit als schwierige Hürde, die nicht im ersten Anlauf überwunden werden dürfte. Es ist gut möglich, dass der Index zunächst noch einmal die Unterstützungszone um 12.650 Punkte testen muss, bevor er weiter Fahrt nach oben aufnehmen kann.

Als Bremsklotz erweist sich wieder einmal der Ölpreis, der nach einem kurzen Schwächeanfall gestern seine Aufwärtstendenz fortsetzt. Damit bleibt das Thema Inflation auf der Tagesordnung, was die Börse in schneller steigende Zinsen zumindest in den USA übersetzt. Aber auch die geopolitischen Risiken, die in der Region um den Iran jetzt wieder lauern, verderben den Aktienkäufern zunächst den Appetit.

Es bleibt jetzt abzuwarten, wie sich die Wall Street weiterentwickelt. Die US-Börsen bleiben auch in den kommenden Wochen der Taktgeber für die Aktienmärkte weltweit. Und hier steht immer noch die Frage aus, ob die Unterstützungen aus 200-Tage-Linien und Februar-Tiefs einem größeren Kursrutsch auch in Zukunft Stand halten können.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.