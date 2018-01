DAX nur Mitläufer der Wall Street – 13.350 Punkte müssen fallen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es bedurfte ganze zwei Rekordtage an der Wall Street, um den Deutschen Aktienindex zurück über den Widerstand bei 12.950 Punkten zu bewegen. Der DAX steigt eben gerade nicht aus eigener Kraft, sondern ist zumindest aktuell nur ein Mitläufer der Rally an der Wall Street.

Der deutsche Aktienmarkt entwickelt sich damit weiterhin schlechter als sein Pendant in den USA, woraus die Gefahr erwächst, dass bei einer Korrektur in New York die Gewinne im DAX auch schneller wieder verflogen sein könnten. Der DAX muss jetzt über 13.350 Punkte steigen, um eigenes Momentum aufbauen zu können. Unter dieser Marke bleibt er Spielball äußerer Einflüsse.