DAX notiert unter 12.600 Punkte

Der positive Corona-Test von Donald Trump und seiner Ehefrau Melania sorgt für Verluste an den Börsen. Der Dow Future liegt mit rund 360 Punkten im negativen Bereich. Der DAX fiel unter die Marke von 12.600 Punkten. Im heutigen Tagesverlauf stehen die Arbeitsmarktzahlen aus den USA zur Veröffentlichung an. Experten erwarten einen Rückgang der Arbeitslosenquote von 8,4% auf 8,2%.

Auch nach dem gestrigen Einbruch der Bayer-Aktie geht es heute nochmals um über 5% auf 44,46 Euro in den Keller. Damit ist die Aktie sogar unter ihren Tiefststand im März-Crash aufgrund der Corona Pandemie gefallen. Bayer erwartet für das kommende Jahr währungsbedingt sogar ein geringeres Ergebnis als 2020.Die Aktie des Daimler-Konzerns wird heute sehr lebhaft an der Börse Stuttgart gehandelt. Der Konzern wird am 23. Oktober seine Zahlen fürs 3. Quartal veröffentlichen. Im Gegensatz zum Bayern-Konzern hat sich die Daimler-Aktie von ihrem Märztief bei 21,03 auf 46,44 Euro ordentlich erholt.Mit BioNTech findet sich heute ein Unternehmenin der Umsatzspitzenreiterliste, das einen Impfstoff gegen COVID-19 entwickelt. Marktteilnehmer erwarten, dass BioNTech im Oktober seine klinische III Testphase beenden wird. An der Börse Stuttgart notiert die Aktie bei hohen Umsätzen mit 63,96 Euro um 4,34% höher.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.