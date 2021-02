DAX nochmals durchatmen und dann.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

... sollte der deutsche Leitindex DAX direkt bis zum Ausklang des Monats ansteigen können. Zuvor bietet sich jedoch nochmals ein kleiner Rücklauf bis zum bevorstehenden bullischen Wendetermin um den 9. Februar an. Idealerweise steuert der Index dabei nochmals die Unterstützungszone um 13.800 Punkte an, bevor der wirklich nachhaltige Ausbruch über die runde 14.000-Punkte-Marke erfolgt. So oder so sollte sich der Index bei einer anhaltenden Etablierung über dem Level von 14.000 Punkten weiter gen Norden entwickeln können und seine Dominanz auf der Long-Seite dementsprechend ausbauen. Hierbei sind Kurssteigerungen bis mindestens 14.500 Punkte zu erwarten, bevor darüber das Niveau bei 14.875 Punkten ins Visier der Marktteilnehmer rücken dürfte.





Ein nachhaltiger Rückgang unter 13.800 Punkte ist nicht zu erwarten. Sollten jedoch die Rücksetzer größer als erwartet ausfallen, könnte sich dieser Reaktionsimpuls durchaus bis zum Niveau bei 13.400 Punkten ausdehnen.



Hinweis:

Innerhalb unserer Swing Trading Strategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In dem vorangegangenen Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt weder ein vollständiges Handelssystem noch eine Anlageberatung dar.



