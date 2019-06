DAX noch stabil - Lufthansa könnte nur der Anfang sein

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Lufthansa kappt wegen Überkapazitäten und dem Konkurrenzdruck der Niedrigpreisanbieter ihr Gewinnziel für das laufende Jahr, die Aktie fällt um zwölf Prozent. Das gesamte Jahr 2019 werde wahrscheinlich schwierig bleiben. Wenn solche Meldungen jetzt in Mode kommen, könnte es an den Börsen bald ungemütlich werden.Bislang stützte die Hoffnung die Aktienkurse, dass der Handelsstreit gelöst wird und die zweite Jahreshälfte eine Verbesserung der Geschäftslage bringt. Diese Hoffnung aber lässt sich immer schwerer aufrecht halten. Mit der nun schon bald anlaufenden Berichtssaison in den USA läuft die Zeit für die Unternehmen ab, die gezwungen sind, ihre Prognosen zu senken, wenn die erhoffte Erholung ausbleibt.Die Zentralbanken haben zwar eingelenkt und versprechen den Finanzmärkten die nötige Schützenhilfe. So läutete Chinas Notenbank heute die zweite Phase einer schrittweisen Zinssenkung ein. Aber bis die ersten Zinssenkungen der amerikanischen und europäischen Notenbank kommen und bis sie wirken, dürfte die Berichtssaison wahrscheinlich schon hinter uns liegen. Dann hat die Börse entweder das Zahlenwerk bekommen, das die hohen Bewertungen der Aktien rechtfertigt oder eben nicht. Zumindest liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve schon an diesem Mittwoch die Zinsen senkt, jetzt bei 17,5 Prozent.

Technisch betrachtet hat der Deutsche Aktienindex in der vergangenen Woche den Widerstand bei 12.180 Punkten bestätigt. Unter 12.026 könnte es nun nach wie vor den Rutsch bis auf 11.835 Punkte geben.



