DAX noch im Minus – Aber die positiven Signale mehren sich

Nachdem sich der Aktienmarkt in der vergangenen Woche eher eine Auszeit nahm, könnte in dieser Woche die Entscheidung über die weitere Richtung des Deutschen Aktienindex fallen. Anlässe in Form von anstehenden Terminen gibt es allemal. Sowohl von geopolitischer, geldpolitischer als auch Unternehmensseite.

US-Präsident Trump empfängt erst den französischen Premier Macron und zum Ende der Woche dann Bundeskanzlerin Merkel. Großes Thema dürften in beiden Fällen die Handelsbeziehungen sein. Die Investoren werden genau beobachten, welchen Ton Trump in den Gesprächen anschlägt. Dazu das Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und Südkorea. Hier deutet nach der Ankündigung Nordkoreas eines vorläufigen Stopps seiner Atom- und Raketentests einiges auf Entspannung in diesem Konflikt hin.

Geldpolitisch wird es am Donnerstag interessant, wenn die Europäische Zentralbank in Frankfurt über ihre weiteren Schritte entscheidet. Auch hier ist wenig Negatives zu erwarten, der Kurs sollte beibehalten werden. Und nicht zu vergessen läuft die Bilanzsaison dies- und jenseits des Atlantiks auf Hochtouren. Aber auch hier überwiegen positive Nachrichten bei dem, was die Börse aus den Unternehmen schon gesehen und gehört hat.

Klingt alles in allem sehr optimistisch für die weitere Entwicklung der Aktienkurse. Bleiben größere Störfeuer zum Beispiel durch eventuelle verbale Entgleisungen des US-Präsidenten aus, besteht für den DAX in dieser Woche eine gute Chance, die Marke von 12.600 Punkten und die kurz darüber liegende 200-Tage-Linie zu überwinden und den Weg zu neuen Rekorden frei zu machen. Auch wenn der Start in die Woche erst einmal in die andere Richtung geht. Dreht die Stimmung, kann es sehr schnell nach oben gehen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.