DAX nimmt wichtige Hürde – Wall Street mit Luxusproblemen

Jochen Stanzl, 08. Januar 2018

Der Deutsche Aktienindex zieht weiter an und steigt zum Start in die neue Woche im Schlepptau der Wall Street über den Widerstand von 13.350 Punkten. Genau hier brach der Index im Dezember seine Rally ab. Die Fragezeichen, die die Korrektur seither hinterließ, könnten dann in Zuversicht umschlagen, wenn der Markt es schafft, diese Marke mit in den Handelsschluss zu nehmen. Ein Schlusskurs über 13.350 Punkten wäre ein Signal dafür, dass der DAX wieder Momentum aufbaut.

Die Wall Street dagegen hat mit echten Luxusproblemen zu kämpfen. Niemand weiß, wie stark die positiven Effekte aus Trumps Deregulierung und der Steuersenkung sein werden. Die Schätzungen für das Gewinnwachstum im S&P 500 Index im Kalenderjahr 2018 reichen von 11,8 bis 20 Prozent, wodurch sich im besten Fall bei gleichbleibendem Kurs-Gewinn-Verhältnis ein Indexstand von über 3.100 Punkten ableiten ließe.