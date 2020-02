DAX nimmt neue Höchststände ins Visier

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wer hätte in der letzten Handelswoche gedacht, dass der DAX sein Allzeithoch bei 13.640 Punkten ins Visier nimmt: Mit einem Tageshoch von 13.606 Punkten war der DAX nur noch 34 Punkte vom Allzeithoch entfernt. Gegen Mittag notierte der DAX bei 13.565 Punkten. Die Anleger scheinen die Auswirkungen des Coronavirus als nicht mehr so schwerwiegend zu erachten. Sie vertrauen den eingeleiteten Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Bekämpfung des Virus und zur Stützung der chinesischen Wirtschaft.Die mit Abstand meistgehandelte Aktie am Donnerstag in Stuttgart ist die Deutsche Bank Aktie. Die US-Investmentgesellschaft Capital Group hat sich mit 3,1 Prozent an der Deutschen Bank beteiligt. Die Investoren scheinen die Beteiligung als einen Vertrauensbeweis für die eingeleiteten Umbaupläne der Deutschen Bank zu interpretieren. Die Aktie notiert knapp 10 % höher bei 9,02 Euro. Noch vor wenigen Tagen hatte die Deutsche Bank einen Milliardenverlust fürs letzte Geschäftsjahr verkündet.Nach der gestrigen Hauptversammlung der Siemens AG werden die Aktien heute Ex-Dividende gehandelt. Die Aktie notiert mit knapp 5 Euro niedriger bei 109,10 Euro. Für das abgeschlossene Geschäftsjahr schüttet Siemens 3,90 Euro je Aktie aus. Somit ist der heutige Tagesverlust höher als der Dividendenabschlag.Auch heute darf die Tesla Aktie nicht fehlen. Bei der Tesla Aktie scheiden sich die Gemüter schon seit dem Börsengang 2010. Nach der extrem hohen Volatiltät in den letzten Handelstagen zeichnet sich eine leichte Beruhigung ab. Tesla ist um 1,9 % im Minus und notiert bei 651 Euro. In der Spitze hat Tesla inzwischen vom Allzeithoch am Dienstag knapp 225 Euro verloren.