DAX nimmt erneut die 13.000er Hürde – Apple und Tesla sorgen für gute Stimmung

Der wochenlange Gleichlauf zwischen Gold und Aktien ist vor zwei Tagen zusammengebrochen. Die Anleger erwarten eine konjunkturelle Erholung und gehen aus dem sicheren, aber nicht verzinsten Hafen Gold raus, um vor allem in den vergangenen Tagen die Aktien zu kaufen, die sie zuvor in die Schublade „Krisenverlierer“ gesteckt hatten. Dabei überwiegt die Hoffnung, dass in Washington die Anschlussfinanzierung für die Arbeitslosenunterstützung von neuen konjunkturellen Stützungsmaßnahmen flankiert wird.Gute Stimmung herrscht heute bei Apple. Die Aktie steigt, nachdem der Zulieferer Foxconn gute Zahlen berichtete. Die Quartalszahlen der Zulieferer von Apple werden als Frühindikator für den Geschäftsverlauf von Apple interpretiert. Und wenn Apple steigt, dann ist insgesamt die Stimmung an der Wall Street positiv.Auch Tesla-Aktien steigen nach der Ankündigung eines Aktiensplits. Das Kursplus trotz eines für die Geschäftsentwicklung bedeutungslosen Aktiensplits deutet darauf hin, wie sehr sich die Marktverhältnisse verändert haben. In Zeiten von Trading Apps auf dem Smartphone, in der Anleger schnell und einfach ein paar Tesla-Aktien kaufen können, ist die optische Erscheinung eines niedrigen Aktienkurses offenbar Kaufgrund genug. Nach der gleichen Logik müsste auch die Apple-Aktie in den nächsten Tagen weiter steigen, da auch hier ein Aktiensplit ansteht.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.