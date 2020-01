DAX nimmt Kurs aufs Allzeithoch

Ein Konflikt zwischen den USA und dem Iran? War da was? So oder so ähnlich könnten zumindest die Fragen lauten, die man sich angesichts des DAX heute stellen könnte. Entspannungssignale des US-Präsidenten und ein eher verhaltener Gegenschlag des Iran reichen scheinbar aus, um die Sorgen der Anleger vor einer nachhaltigen Krise komplett zu zerstreuen. So kletterte der DAX heute im Lauf des Tages zwischenzeitlich bis auf 13.521 Punkte und hat sich nun bei rund 13.480 Punkten eingependelt. Das Allzeithoch bei 13.596 Punkten liegt nun in greifbarer Nähe.



Einer Einschätzung von Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer zufolge „dürfte die Nervosität vieler Marktteilnehmer zwar grundsätzlich anhalten, die Entwicklungen der letzten Stunden - vor allem die als deeskalierend einzustufende Rede von Donald Trump als Antwort auf die Raketenangriffe des Iran - sollten für eine gewisse Risk-On-Stimmung sorgen.