DAX nimmt Kurs auf altes Rally-Hoch – Einem Impfstoff einen Schritt näher

Hoffnungen auf einen Impfstoff gegen Covid-19 treiben die Aktienkurse an. Das US-Biotechnologieunternehmen Moderna meldete nachbörslich einen Erfolg in einer klinischen Studie. Dabei sollen alle getesteten 45 Patienten neutralisierende Antikörper gegen das Virus ausgebildet haben. Die Aktie selbst steigt nachbörslich um zwölf Prozent und damit auf ein neues Allzeithoch, aber die positiven Effekte dieser Nachricht sind bis an die europäischen Börsen zu spüren.Alle wissen, es braucht nur ein wirksames Mittel gegen das Coronavirus und wir können wieder zur Normalität zurückkehren. Gerade jetzt inmitten einer zweiten Welle bei den Neuinfektionen bestätigt der Erfolg in der Impfstoff-Entwicklung auch den Optimismus derjenigen Anleger, die im Deutschen Aktienindex erneut an der wichtigen Unterstützung bei 12.500 Punkten eingestiegen sind. Dem Markt fehlt nun nur noch ein Prozent zu einem neuen Rally-Hoch in der intakten Aufwärtsbewegung. Werden dann auch die 12.933 Punkte überwunden, wäre der Weg frei bis auf 13.664 Zähler.Der US-Markt macht es bereits vor und steigt auf höhere Hochs in der laufenden Rally. Anleger konzentrieren sich weiter auf die guten Nachrichten und ignorieren die schlechten. Dabei gibt es eine Erholung in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Während die einen Unternehmen weitaus bessere Geschäfte machen als vor der Krise, trat bei anderen noch fast gar keine Erholung nach dem herben Einbruch ein. Da sich die Marktkapitalisierung an der Wall Street ausgerechnet auf die Unternehmen konzentriert, die zu den Gewinnern zählen, wird das eigentliche Bild verfälscht. Ein großer Teil der Wirtschaft wird auf anhaltende staatliche und geldpolitische Stützen angewiesen sein, um sich vor Insolvenzen oder Massenentlassungen zu schützen.

