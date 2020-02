DAX nimmt Kurs auf Allzeithoch – WHO dementiert Berichte über Coronavirus-Therapie

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Schaut man sich die heutige Entwicklung an der Börse an, könnte man meinen, dies war die Nachricht, auf die die Anleger gewartet haben: Das zu SARS ähnliche Coronavirus könnte behandelbar sein und man habe bereits ein „effektives Präparat“ dagegen gefunden. So zumindest lauteten Medienberichte aus China, die sowohl den vorbörslichen Indikationen für die Wall Street als auch dem Deutschen Aktienindex eine halbe Stunde nach Handelsstart heute scheinbar Flügel verliehen.Auch wenn die Berichte, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, nicht bestätigt sind und mittlerweile von der Weltgesundheitsorganisation schon dementiert wurden, verfestigt sich mit ihnen dennoch die Erwartungshaltung an der Börse, dass eine drohende konjunkturelle Delle schnell ausgebügelt werden kann.Die Rally wurde heute aber auch getrieben von besseren Wirtschaftsdaten. Ausgerechnet der Industriesektor, der so schwach war, zeigt Anzeichen einer Erholung. Schon im zweiten Quartal könnte die Weltwirtschaft positive Nachholeffekte sehen. Einerseits durch eine möglicherweise wieder anlaufende vollumfängliche wirtschaftliche Tätigkeit in China und andererseits durch die bessere Stimmung im Handelsstreit. Der Rückstau an Investitionen könnte sich auflösen und die Weltwirtschaft im Frühjahr eine Art Sonderkonjunktur erleben.Wenn sich der DAX heute über 13.381 Punkten hält, würde dies den Weg frei machen in Richtung Allzeithoch. Diese Marke gilt es nach wie vor zu verteidigen. Darunter würden Zweifel bezüglich der heutigen Rally-Ambitionen im DAX aufkommen. Die Aufwärtsbewegung ist derzeit von sehr viel Momentum getrieben. Noch so ein Tag und wir sind am Allzeithoch, viel fehlt dafür nicht. Wenn die Märkte jetzt anfangen, das Coronavirus abzuhaken, kann es schnell gehen.

