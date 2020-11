DAX nimmt Kurs auf 12.000 Punkte – Börse hofft auf klares Ergebnis und klare Mehrheiten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Egal, wie sich nach dem heutigen Wahltag die politischen Mehrheiten in den USA verschieben werden, die US-Notenbank Federal Reserve dürfte in jedem Fall Wirtschaft und Finanzmärkte weiter stützen, während die Wall Street vom anhaltenden Gewinnwachstum im Technologiesektor profitieren sollte.An der Börse setzt man darauf, dass die Wahl heute die Klarheit bringen wird, die in der Lage ist, die Unsicherheit der vergangenen Tage zu vertreiben. Klare Mehrheiten wären das Beste, was den Börsen passieren könnte, wobei die Demokraten aufgrund ihres Willens zur hohen Neuverschuldung für neue Konjunkturprogramme zumindest kurzfristig von den Anlegern bevorzugt werden dürften. Ein Wahlergebnis, das wochenlange Unsicherheit mit sich bringt oder auch eine potenzielle gegenseitige Blockade im Kongress, wäre eher nachteilig für die weitere Börsenentwicklung.Auch aus technischer Sicht entspannt sich die Situation wieder leicht. Der Nasdaq 100 Technologie-Aktienindex hat genau dort Käufer gefunden, wo eine Trendwende hätte eingeleitet werden können. Zu dieser ist es nicht gekommen. Anleger fassen auch deshalb vor den Wahlen neuen Mut, da der Index, der den Gesamtmarkt in den vergangenen Monaten maßgeblich nach oben gezogen hat, nicht gedreht hat. Das überdurchschnittliche Gewinnwachstum im Technologiesektor dürfte in der Pandemie weiter anhalten.Während zwar viele wissen, dass die Volatilität am morgigen Mittwoch nach der Wahl in beide Richtungen wirken kann, sehen Anleger dieses Kursniveau für den Moment bereits schon wieder als attraktive Einstiegschance an. Die Pandemie beschleunigt die Digitalisierung und die Unternehmen, die davon profitieren, sind vor allem an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq gelistet.Insgesamt überwiegt vor allem an den europäischen Börsen die Hoffnung, dass der „Lockdown light“ weniger spürbare Bremseffekte in der Wirtschaft hinterlassen wird als noch der komplette Stillstand im Frühjahr. Nachdem im DAX die Marke von 11.592 Punkten gehalten hat, ist der Markt wieder nach oben gedreht und nimmt nun Anlauf für einen Test der 12.000er Marke.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.