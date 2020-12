DAX nimmt Allzeithoch ins Visier

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Unter hohen Umsätzen verlieren die Papiere des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech um über 2%. Auch die Nachricht über eine Impfstoff-Zulasssung in Südamerika kann der Aktie heute nicht helfen. Auf Wochensicht verlieren die Papiere über 20%.



2. CureVac (WKN: A2P71U)

Für die Aktie des Tübinger Impfstoff-Herstellers CureVac geht es heute kräftig gen Süden. Die Papiere verlieren zum Mittag über 11%. Anleger scheinen nach kräftigen Kursgewinnen innerhalb weniger Wochen nun vermehrt Gewinne mitzunehmen. Auf Monatssicht steht dennoch ein Plus von gut 25% zu Buche.



3. Luckin Coffee (WKN: A2PJ6S)

Sehr gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind heute die Papiere des chinesischen Kaffee-Konzerns Luckin Coffee. Die Aktie notiert deutlich im Plus und kann um über 35% zulegen. Seit den heftigen Kursverlusten in Folge der Betrugsvorwürfe liegt die Aktie trotzdem noch gut 85% unter ihren Hochs. Daran kann auch der heutige Kursgewinn nichts ändern.