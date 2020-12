DAX nimmt die 13.500 Punkte mit in die Weihnachtspause – Die Zuversicht überwiegt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Kaufwelle vor dem langen Weihnachtswochenende demonstriert eindrucksvoll die weiterhin vorhandene Bereitschaft der Anleger, bei Kursschwäche sofort wieder einzusteigen. Die Börse lässt sich derzeit nicht so leicht aus dem Tritt bringen, die Virus-Mutation konnte die Rally am deutschen Aktienmarkt nur kurz unterbrechen. Zu stark wiegt die Zuversicht, mit jedem gegen Covid-19 geimpften Menschen auf diesem Erdball dem Ende der Pandemie ein Stück näher zu kommen. Mit dem Impfstart in Europa am Sonntag rücken Wirtschaft und Gesellschaft wieder ein Stück zurück in Richtung Normalität. Die Anleger handeln derzeit das Licht am Ende eines, wenn auch noch sehr langen Tunnels.Der Rücksetzer zu Wochenbeginn war dynamisch und nur von kurzer Dauer, die Anstiege zurück in Richtung des alten Hochs gestalten sich langsam und schrittweise. Das ist das typische Verhalten eines Bullenmarktes. In einem Bullenmarkt sind die Einbrüche oft die kräftigste. Sollte der Deutsche Aktienindex auch in der letzten Handelswoche des Jahres über 13.300 Punkten bleiben, würde aus technischer Sicht ein Kursziel von 16.600 Punkten aktiviert. Das heutige Plus vor Weihnachten zeigt die Zuversicht der Käufer, dass trotz Rückschlägen die Richtung insgesamt in eine konjunkturell bessere Situation zeigt.

