DAX nimmt die 10.000 Punkte ins Visier

Furioser Wochenauftakt für den deutschen Leitindex: Am Montag schwingt sich der DAX bis zum Mittag um beachtliche 4,5 Prozent auf und nähert sich damit der Marke von 10.000 Punkten. Woher das komfortable Punktepolster von plus 430 Punkten zum Wochenauftakt rührt? Einerseits lassen sich zwar in einigen Ländern Europas beim Coronavirus rückläufige Fallzahlen beobachten. Andererseits besagt die Charttechnik derzeit, dass der DAX erst bei einem Überwinden der Schlüsselzone bei rund 10.300 Punkten ein wirklich positives Signal senden würde. Alles darunter bleibt vorerst nichts weiter als eine kurzfristige Erholung.Die Lufthansa-Aktie ist auch zum Wochenauftakt die in Stuttgart meistgehandelte Aktie. Laut Medienberichten verhandelt die Lufthansa mit der Bundesregierung, wie sich die Auswirkungen des Coronavirus am besten stemmen lassen. Ein offener Punkt ist auch weiterhin, ob die Lufthansa Rückerstattungen für stornierte Flüge leisten muss. Die Lufthansa-Aktie ist heute in einem positiven Marktumfeld bei 8,55 Euro über 6 Prozent im Plus.Auch die Aktien des schwäbischen Autobauers Daimler werden heute an der Börse Stuttgart sehr rege gehandelt. Der VDA (Verband der deutschen Automobilindustrie) vermeldete für März bei den Auto-Neuzulassungen ein Minus von 38 Prozent. Die Analysten von JP Morgan senkten das Kursziel bei Daimler von 31 Euro auf 29 Euro, beließen jedoch ihre Beurteilung bei „Übergewichten“. Die Daimler-Aktie kann heute ebenfalls vom positiven Marktumfeld profitieren und liegt mit beinahe 7 Prozent im Plus. Gegen Mittag kostet eine Daimler-Aktie 26,48 Euro.Die Aktie des Versicherungsriesen Allianz wird von den Anlegern an der Stuttgarter Börse am Montag sehr häufig gehandelt. In einem Interview verkündete der Vorstandsvorsitzende Oliver Bäte, dass es 2020 höchstwahrscheinlich keinen Rekordgewinn geben wird. Die Aktie notiert heute ebenfalls stärker und ist um die Mittagszeit mit 157,30 Euro knapp 5 Prozent im Plus.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.