Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX 30 scheitert deutlich an der 200-Tage-Linie & W-Formation

DAX 30 testet weiterhin die 12.500 (psychologisch); 12.489

derkommt aktuell nicht so recht vom Fleck. Diesowie einedeckeln den DAX 30 beiPunkten.Dieser Widerstand ist allerdings nicht das Thema für den heutigen Montag. Vielmehr gilt es dieim Auge zu behalten. Dieses Niveau wurde sowohl am Donnerstag als auch am Freitag letzter WocheEine daraus resultierende „“ macht zwar Hoffnung, sollte aberwerden. „Totgesagte“ lebenimmer länger.Einekönnte um 10:00 Uhr derwerden. Hier wird wieder ein. Es wäre mit Ausnahme Mai derDem steht einegegenüber. So kann es durchaus sein, dass trotz des erwarteten ifo-Rückgangs dertrotzdembleibt.Somit haben wir zum Wochenstart eine. Mit Ausnahme der Slow-Stochastik verharren sämtliche weitereDasstützt bei. Große Sprünge dürfen nicht erwartet werden.Erst muss diestehen. Allerdings droht auch“ sondern ein...

Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: