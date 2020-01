DAX mit neuem Rekord – Risiken werden ausgeblendet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Schon über Nacht mit steigenden Terminkontrakten auf die Indizes an der Wall Street und einer Trendwende am Aktienmarkt in Hongkong erreichte der Deutsche Aktienindex auf den außerbörslichen Handelsplattformen ein neues Allzeithoch. Nach der Bestätigung im laufenden Handel kurz nach dem Start bröckeln die Kurse zwar leicht wieder ab, aber mit dem neuen Rekord wurde aus technischer Sicht ein Verkaufssignal aus einer Top-Bildung erst einmal abgewendet.Die Börsen-Ampeln stehen damit alle auf grün. Schlechte Nachrichten wie die Ausbreitung des Coronavirus in Asien werden gekauft. Wenn solche Risiken schnell abgeschüttelt werden, deutet das auf einen starken Aktienmarkt hin. Der Ausbruch des Virus kann zwar eine schwere Belastung für die Weltwirtschaft werden, wenn die Situation außer Kontrolle gerät. Es ist aber auch so, dass das Virus die erste wirkliche Schlechtwetterwolke in diesem neuen Börsenjahr ist, dass den bislang strahlend blauen Börsenhimmel ein wenig eintrübt.Auch der Dow Jones schüttelt seine Schwäche von gestern ab und steigt über 120 Punkte im elektronischen vorbörslichen Handel an. Jeder, der sich bislang dieser Bullenherde an der Börse in den Weg stellte, hat nicht überlebt. Gute Quartalszahlen von Netflix und IBM samt nachbörslichen Kurssprüngen runden das positive Gesamtbild ab.Jetzt läuft im Deutschen Aktienindex ein Countdown bis zum Monatsende. Wenn der Index dann immer noch auf dem aktuellen Niveau oder aber mindestens über 13.381 Punkten notiert, wäre dies im großen Bild ein neues Kaufsignal in Richtung 15.171 Punkte.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.