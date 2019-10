DAX: Vor neuem Hausseschub?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat gestern intraday ein neues Jahreshoch markiert. Darinmanifestiert sich die Hoffnung, dass für die Wirtschaft das Schlimmstevorüber ist. Seit Anfang 2018 befindet sich die Industrie weltweit imAbschwung, der zuletzt zunehmend auch den Dienstleistungssektor zuerfassen drohte. Infolgedessen laufen wichtige Leitindizes wie der DAXund der Dow Jones in Prinzip schon seit zwei Jahren volatil seitwärts.Doch jetzt knabbern sie an den oberen Begrenzungen: Während der DAX zumSprung über das Jahreshoch 2019 ansetzt, steht der Dow in Schlagdistanzzum Allzeithoch. Zwei wichtige Faktoren helfen den Börsen: Zum einen dieHoffnung, dass der stark belastende Handelskonflikt zwischen den USA undChina nach einer ersten Teileinigung langsam deeskaliert wird. Und zumanderen die Aussicht, dass die Zentralbanken der Wirtschaft mit weiterenLockerungsmaßnahmen auf die Sprünge helfen. Gelingen DAX und Dow Jonesmit diesem Rückenwind in naher Zukunft der Ausbruch, wäre das einstarkes Signal für den nächsten Hausseschub nach zwei Jahren Konsolidierung.