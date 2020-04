DAX – der neue Anlauf zur Normalität

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es ist immer noch so, dass sich der DAX in einer seit Anfang April bestehenden Seitwärtsrange befindet. Zuletzt hat sich aber etwas mehr Zuversicht eingestellt. Die anziehenden Notierungen sind von zumindest leicht steigenden Umsätzen begleitet. Dies zeigt, dass die Marktteilnehmer offenbar wieder etwas mehr Vertrauen schöpfen, dass zumindest ein wenig Normalität einkehren könnte.



Das Histogramm des MACD-Indikators (Abstand zwischen Indikator und seiner Triggerlinie), hat gestern wieder nach oben gedreht. Dies bedeutet, dass der MACD an seiner Triggerlinie nach oben abprallen könnte. Sollte dies passieren, würde das ein starkes Kaufsignal bedeuten. Ein Hineinlaufen in die nächste Widerstandszone zwischen 11.000 und 11.500 Punkten wäre dann die logische Folge. Dazu sollte der heutige Handelstag freundlich verlaufen, was derzeit auch absehbar ist. Trotzdem dürfte die Lage angespannt bleiben. Die aktuelle Aufwärtsbewegung stellt entsprechend noch immer nur eine Erholungsbewegung dar.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.