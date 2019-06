DAX nahezu unbeeindruckt von Prognosesenkung der Lufthansa

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Gewinnwarnung der Lufthansa konnte die Stimmung auf dem Frankfurter Börsenparkett heute nicht signifikant eintrüben. Das zeigt, dass die Hoffnung darauf überwiegt, dass das Beispiel nicht Schule machen wird. Die Prognosesenkung der Kranch-Airline war überraschend stark. Vielleicht will man der unangenehmen Situation entgehen, zweimal in Folge die Erwartungen zu senken und reduziert dann lieber gleich richtig auf einen Schlag. Für die Lufthansa geht es jetzt darum, Marktanteile zu behaupten. Die Aktie könnte zunächst unter Druck bleiben. Auch bei anderen großen Konzernen wie 3M oder BASF haben Anleger gelernt, dass man nach einem Kurssturz nach einer Gewinnwarnung nicht sofort zugreifen muss und keinerlei Zeitdruck besteht.Diesen Ansatz könnte sich auch die US-Notenbank zu eigen machen. Sie wird am Mittwoch vermutlich die Tauben aufsteigen lassen, aber noch nicht an der Zinsschraube drehen. Dann hat die Fed noch einmal anderthalb Monate Zeit, um die Lage zu sondieren. In der Zwischenzeit wird auf die Märkte ein Gewitter an Quartalszahlen und Firmenausblicken niedergegangen sein. Vielleicht fallen die ähnlich schwach aus wie die heutigen Nachrichten von der Lufthansa. Dann hätte die Fed gleich ein weiteres Argument, um die Zinsen bis Jahresende vielleicht sogar mehr als einmal nach unten zu nehmen.

Technisch geht im DAX derweil eine entscheidungslose Pendelphase in den sechsten Tag. Zwischen 12.026 und 12.180 Punkten hat sich der DAX quasi regungslos in die Sonne gelegt. Das wird begleitet von einem geringen Handelsvolumen. Alles in allem sehen wir gerade eine typische sommerliche Börsenflaute in Frankfurt.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.