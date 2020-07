DAX nahe den 13.000 Punkten!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die wilde Achterbahnfahrt beim DAX geht weiter: Nach den gestrigen Verlusten knackt der deutsche Leitindex heute bei 12.957 Punkten und einem Plus von 2,0% sein bisheriges Corona-Hoch von Anfang Juni. Für Optimismus sorgen dabei unter anderem Hoffnungen auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Ob die gute Laune anhält, wird sich spätestens am Abend zeigen, wenn die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht vorlegt.Impfstoff-Hoffnungen treiben Biotech-Aktien anBereits Anfang der Woche hatte die Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für zwei mögliche Impfstoffe gegen das Coronavirus der BioNTech-Aktie gehörig Schwung verliehen. Dieser hält auch am Mittwoch an, BioNTech legt als eine der meistgehandelten Aktien 3,35% auf 77,09 Euro zu. Derzeit wird die Produktionskapazität massiv ausgebaut, sodass 2021 bereits 1,2 Milliarden Impfstoff-Dosen hergestellt werden können.Impfstoff-Kandidat Nummer zwei: Auch die Moderna-Aktie handeln die Stuttgarter Anleger heute fleißig, sie legt 14,9% auf 76 Euro zu. Der US-Biotech-Konzern meldet ebenfalls Erfolge bei Studien zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus. So entwickelten die Probanden mehr neutralisierende Antikörper als Personen, bei denen das Coronavirus diagnostiziert wurde. Ab Ende Juli soll der Impfstoff dann an rund 30.000 Probanden getestet werden.Umsatzspitzenreiter ist in Stuttgart heute bei einem Plus von 1,1% die Amazon-Aktie. Der US-Konzern verkündete, in seinen Einzelhandels-Filialen in Los Angeles noch in diesem Jahr einen hochmodernen Einkaufswagen einzuführen. Dieser identifiziert beispielsweise die Waren durch Kameras und scannt Rabatt-Coupons. Bis 2021 plant Amazon, allein in den USA 3.000 weitere Einzelhandel-Shops zu eröffnen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.