DAX nähert sich wieder der 14.000er Marke – Verkaufspotenzial scheint zunächst erschöpft

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zum Wochenschluss stehen die Ampeln an der Börse zur Abwechslung mal auf Grün. Der Deutsche Aktienindex nähert sich wieder der 14.000er Marke, nachdem die Wall Street ihre Verluste zum Handelsschluss etwas eindämmen konnte und Asiens Börsen mit positiven Vorzeichen glänzen.Wer an diesem Morgen allerdings die positiven Nachrichten sucht, die für die Erholung verantwortlich sind, wird keine finden. Die Stimmung unter den Anlegern ist so negativ, dass nun auch ohne solche Impulse das Potenzial für eine technisch getriebene Gegenbewegung besteht. Wenn alle schon verkauft haben, fehlen neue Verkäufer, die Angebotsseite des Marktes trocknet aus und erste Käufer und Eindeckungen von Leerverkäufern führen zu einer Wende im Markt, ohne dass dies durch irgendwelche Nachrichten getrieben wird.Mit Blick auf den wegweisenden S&P 500 spielt allerdings auch die Charttechnik eine Rolle. Der Index näherte sich gestern einer wichtigen Unterstützung bei 3.852 Punkten. Der Markt drehte und es folgten Eindeckungen von Leerverkäufern, die im Vorfeld auf diese Korrektur erfolgreich spekuliert haben. Ihr nächstes Ziel dürfte der Punkt sein, an dem die Trendwende nach unten aktiviert wurde.Dieser vermeintliche Widerstand liegt bei 4.221 Punkten. Bis dahin kann man das jetzt bestehende Erholungspotenzial ableiten. Übergeordnet muss sich der S&P 500 dann wieder über dieser Marke etablieren, bevor der laufende Bärenmarkt in Frage gestellt werden kann. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg.





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.