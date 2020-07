DAX nähert sich erneut dem Widerstand – Tesla ist wertvollster Autobauer der Welt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Noch klafft zwischen erwarteten und tatsächlich gemeldeten Konjunkturdaten eine große Lücke und kein Anleger ist davor gefeit, dass die nächsten Zahlen wieder einen Rückschlag signalisieren. Allerdings fangen einzelne Indikatoren für die konjunkturelle Entwicklung langsam an, die Erwartungen sogar zu übertreffen. Der gestern aus den USA gemeldete starke Einkaufsmanagerindex für Juni und ähnliche Verbesserungen in anderen Ländern bestätigen die Hoffnung der Anleger, dass der Aufschwung mit „Wumms“ tatsächlich klappen kann. Im zweiten Halbjahr wird es darum gehen, sicherzustellen, dass die Erholung der Weltwirtschaft voranschreitet.Insgesamt profitieren die Technologieaktien weiter überdurchschnittlich stark, während der Gesamtmarkt zurückbleibt. Wer etwas mit Internet macht, gehört in diesen Tagen zu den heiß begehrten Aktien, alle anderen werden eher stiefmütterlich behandelt. Das erinnert doch schon sehr an das Jahr 2000, der Zeit der Spekulationsblase bei Internetaktien.Tesla ist der wertvollste Autohersteller der Welt. Man könnte angesichts der Entwicklung an der Börse meinen, wir würden bald alle nur noch Tesla fahren. Toyota, deren Marktkapitalisierung nun leicht unter der von Tesla liegt, verkauft acht Millionen Autos jährlich. Tesla bringt es gerade mal auf erwartete 72.000 Fahrzeuge im laufenden Quartal. Die Börse hat bei Tesla den Blick streng in die Zukunft gerichtet. Auch hier lässt sich der Hang der Anleger zu Hype-Themen und Cluster-Bildung erkennen. Was gut läuft, wird weiter gekauft, solange der Trend intakt bleibt – fundamentale Rahmenbedingungen spielen hier nicht die entscheidende Rolle.Der Deutsche Aktienindex bewegt sich innerhalb eng gesetzter Grenzen weiter seitwärts. 12.067 Punkte dienen als charttechnische Unterstützung, 12.500 Punkte als Widerstand. Das ist nicht das schlimmste Szenario, das man sich in diesem Umfeld vorstellen kann. Anleger, die auf Kursgewinnen sitzen, warten erst einmal ab. Der Aufwärtstrend ist weiter intakt.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.