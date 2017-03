DAX nähert sich Allzeithoch – Euro kommt wieder zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 29. März 2017

Das derzeitige Gewinnwachstum der Unternehmen stimmt. Zudem sprechen die jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten dafür, dass sich diese Entwicklung in naher Zukunft sogar noch beschleunigen könnte. Damit haben die Investoren ein starkes Argument für einen Kauf von Aktien. Die Käufer am deutschen Aktienmarkt treiben den DAX über 12.200 Punkte und damit auf ein neues Jahreshoch. Das Allzeithoch bei knapp 12.400 Punkten rückt nun in greifbare Nähe.

Da gerade in den USA die Konjunkturdaten weiter aufwärts zeigen, sehen wir nun auch wieder Dollarkäufe, da auf weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank spekuliert wird. Die Entwicklung des Greenback passt damit zur Einschätzung des US-Finanzministers, der ihn vor acht Wochen kurzfristig schwach, aber langfristig stark sah.

Die Märkte kommen mit den guten Wirtschaftsdaten der vergangenen Tage ganz gut allein zurecht, ohne neuen Input von Trump zu benötigen. Zusätzlich stützt den Deutschen Aktienindex auch der schwache Euro, der die Kurslücke zum Freitag wieder schließt und damit die Angst vor weiteren schnellen Anstiegen etwas entschärft.