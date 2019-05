DAX nähert sich der 12.000er Marke - Zerbrechliche Gespräche, zerbrechliche Rally

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste – so zerbrechlich der Fortgang der Handelsgespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, so zerbrechlich ist auch die jüngste Rally an der Börse in der Hoffnung auf einen positiven Ausgang dieser. Das haben die letzten Stunden in Frankfurt eindrucksvoll demonstriert.Nach einem positiven Start fiel der Deutsche Aktienindex noch unter das Niveau von gestern und kommt jetzt der Marke von 12.000 Punkten wieder gefährlich nahe. Auch an der Wall Street wird heute das Tief aus dem gestrigen Handel und damit das alte Rekordhoch des S&P 500 aus dem Januar 2018 erneut getestet.Niemand will am Ende einen Scherbenhaufen in seinem Depot vorfinden und so dürfte die Volatilität wohl erst einmal bleiben. Die Nacht zum Freitag ist zu einem Ultimatum für die Börsen geworden. Bis dahin wird sich entscheiden, ob die Amerikaner und Chinesen wieder eine gemeinsame Linie finden oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit für eine Schaukelbörse bis zum Ultimatum am Freitag ist sehr hoch.Ohne ein Abkommen und mit neuen Strafzöllen wird es schwer, die Hoffnung auf eine zweite bessere Jahreshälfte in der Weltwirtschaft und bei den Unternehmensgewinnen an den Märkten am Leben zu halten. Bislang ist eine konjunkturelle Erholung noch nicht wirklich zu sehen, sie fußt fast ausschließlich auf psychologischen Faktoren, die sich schnell wieder ins Gegenteil verkehren können, wenn sich das Umfeld ändert.

US-Präsident Trump arbeitet mit Zuckerbrot und Peitsche. Vielleicht ist die plötzliche Absage des Besuchs seines Außenministers in Deutschland ein Hinweis darauf, dass in den Handelsgesprächen mit der Europäischen Union bald Gewitterwolken aufziehen werden.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.