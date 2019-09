DAX vor nächster Belastungsprobe - Argumente für Rally-Fortsetzung schwinden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem Einkaufmanagerindex ist vor dem Ifo-Geschäftsklima – und hier droht die nächste Enttäuschung. Handelskrieg und Brexit-Chaos dürften auch in dieser Umfrage ihre Spuren hinterlassen haben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich der Negativtrend im Ifo-Index ebenfalls fortsetzen und eine Trendwende weiter auf sich warten lassen wird.Beim Deutschen Aktienindex könnte es dann ein weiteres Mal darum gehen, die Marke von 12.294 Punkten zu verteidigen, um aus technischer Sicht kein Verkaufssignal zu generieren. Einzig die Aussicht auf weiterhin billiges Geld von den Notenbanken hält die Investoren noch von größeren Verkäufen ab. Die fundamentalen Argumente für eine Fortsetzung der Rally wie eine mögliche Erholung bei den Unternehmensgewinnen werden nach den derzeit veröffentlichten Daten immer weniger. Stattdessen ist die Angst vor einer Rezession in Deutschland wieder zurück in den Köpfen der Anleger.Und auch wenn der US-Finanzminister heute zur Abwechslung mal wieder die Fortschritte in den Handelsgesprächen mit China betont und einen konkreten Termin für eine Wiederaufnahme genannt hat, der Konflikt dürfte sich noch eine Weile hinziehen, bis ein Abkommen unterschriftsreif auf dem Tisch liegt. Zu hoch sind noch die Hürden, zu unterschiedlich die Vorstellungen beider Parteien. Allein die Akte Huawei birgt sehr viel Zündstoff. Und dann wäre da als weiterer Kontrahent des US-Präsidenten in Sachen Handel auch noch die Europäische Union. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis sich Trump wieder dieser Front zuwendet.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.