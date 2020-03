DAX – Die nächste Chance steht an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Börsen sagt man ja nach, dass sie die Zukunft antizipieren. Wenn man also den letzten Handelstag betrachtet, erweckt dies den Eindruck, dass die Krise in absehbarer Zeit beendet sein müsste. Allerdings war der steile Abwärtstrend der letzten Wochen mit dieser Intensität so nicht durchzuhalten. Ein Bruch war ohnehin längst überfällig. Somit sollte noch nicht zu viel Hoffnung in die gestrige Bewegung gesteckt werden.



Auch wenn es weiterhin schwer ist, mit technischen Werkzeugen zu argumentieren, hat sich inzwischen ein Boden herausgebildet, der gestern seinen Abschluss gefunden haben könnte. Damit hellt sich die Lage am Markt tatsächlich etwas auf. Der Ausbruch über die Tops der letzten Tage hat auch den Ausbruch aus dem Abwärtstrend gebracht. Auch wenn die Aussage längst widerlegt ist, dass Gap`s (Notierungslücken im Kursverlauf) immer geschlossen werden müssen, besteht nun eine gute Chance darauf, dass das Gap zwischen 10.000 und knapp 10.500 Punkten geschlossen wird. Ein Durchstarten bis in den Bereich der alten Unterstützung bei ca. 11.600 Punkten sollte dagegen kurzfristig nicht erwartet werden.

Finanztrends Video zu DAX



