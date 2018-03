DAX – mutige Anleger greifen hier zu

Die Aktienmärkte sind weltweit angeschlagen und aus den USA und Asien kamen am Freitag Vorgaben, die den DAX nur nach unten schicken konnten. Knapp über 11.800 Punkten stabilisiert sich der Index, was kurzfristig unser Szenario ist. Mittelfristig rechnen wir weiterhin mit einer breiten Spanne zwischen 11.500 und 13.500 Punkten bis Herbst 2017. Wir sind in einer Seitwärtsphase und aktive Anleger schlagen daraus Gewinn, indem man unten mutig kauft und oben rechtzeitig verkauft. Wir haben für Sie frisch zwei Discount-Calls in die Auswahl genommen. Offensive Bullen greifen zummit Basis/Cap 11.000 und 11.500. Das bedeutet, der Schein entwickelt seinen Wert in dieser 500 Punkte Spanne. Darunter ist er wertlos, darüber gewinnt man nichts mehr. Die Seitwärtsrendite beträgt momentan 40 Prozent bis Oktober. Etwas defensiver ist diemit 11.000/11.100er Konstruktion. Hier dürfte der DAX also bis 11.100 fallen. Die Rendite beträgt 28 Prozent bis Oktober.

Wie die Commerzbank-Analysten kurzfristig den Markt kommentieren, lesen Sie hier:

„Mit den von US-Präsident Trump verkündeten umfangreichen Handelssanktionen gegen China droht ein weltweiter Handelskrieg, der die Weltwirtschaft spürbar belasten würde. Hoffnung auf einen glimpflichen Ausgang macht der Verlauf des Handelsstreits der USA mit Japan in den 1980ern, der viele Parallelen zu der heutigen Lage aufweist und am Ende nicht eskalierte. Das größte Risiko liegt darin, dass im aktuellen Konflikt mit China anders als damals auch außenpolitische Aspekte eine zentrale Rolle spielen. In der Frage von Aufstieg und Fall großer Mächte könnten ökonomische Aspekte in den Hintergrund treten.“