DAX muss erneut die 13.000 verteidigen – Apple und Tesla steigen nach Split weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trotz guter Wirtschaftsdaten konnte sich der Deutsche Aktienindex heute nicht aus seiner Lethargie der vergangenen Handelstage lösen. Erneut wurde eine freundliche Eröffnung am Morgen von den Anlegern nicht genutzt, um den Markt in eine komfortable Distanz zur 13.000er Marke zu bringen. Stattdessen kam es erneut zum Test der mittlerweile berüchtigten psychologischen Barriere.Mit einem Monatsgewinn im August von 6,5 Prozent knüpft der DAX dennoch an seine beispiellose Aufholjagd nach dem Corona-Crash an. Mittlerweile konnte der Index seit dem Tiefpunkt des Crashs am 19. März um rund 64 Prozent zulegen.Heute stehen in New York ein weiteres Mal die beiden Top-Performer Tesla und Apple im Fokus. Die angekündigten Aktiensplits wurden vollzogen. Beide Werte notieren auch nach dem Split dick im Plus und treiben die Wall Street weiter an. Ob sich die Mühe der Bullen allerdings lohnt und das Ackern für einen neuerlichen Ausbruch reicht, werden die heißen Herbstbörsenmonate unter anderem mit der anstehenden US-Präsidentschaftswahl zeigen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.